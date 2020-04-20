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Güney'de bugün pozitif vaka sayısı 5

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Güney'de bugün pozitif vaka sayısı 5

 Güney Kıbrıs’ta bugün koronavirüs vaka sayısı 5 olarak açıklandı.

Rum Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Epidemiyoloji Gözetim Birimi, 5 yeni vakanın toplam bin 669 testten belirlendiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada Güney Kıbrıs’ta mesleki gruplara yönelik 20 bin test çerçevesinde bugün bin 171’nin tamamlandığını, toplamda ise 9 bin 720’ye ulaşıldığı ifade edildi.

Mesleki gruplara yönelik testlerde 2, daha önce teyit edilen vakaların temas zincirinin takip edilmesi sonucu 2, kişisel girişim neticesinde yapılan testlerde ise 1 pozitif vakaya rastlandı.

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