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Güney'de bugün de bir ölüm 2 yeni vaka

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Güney'de bugün de bir ölüm 2 yeni vaka

 Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte koronavirüs kaynaklı 1 yeni can kaybı oldu, 2 yeni vaka tespit edildi.

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 1946 test  yapıldı. Yeni tip koronavirüs vakası sayısı 905'e yükseldi.

Son can kaybıyla doğrudan koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısının 17’ye, koronavirüs taşıyan ancak ölüm nedeni doğrudan koronavirüs olmayan can kaybınınsa 24’e yükseldiği bildirildi.

Bugün hayatını kaybeden hastanın 85 yaşında olduğu ve Limasol’daki hastanede yoğun bakımda tedavi gördüğü kaydedildi.

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