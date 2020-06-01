Güney'de bugün 5 vaka tespit edildi

Güney Kıbrıs’ta bugün 5 yeni koronavirüs vakası saptandı.

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı’nın haber kaynaklarında yer alan açıklamasına göre, bugün 1504 test yapıldı ve 5 pozitif vakaya rastlandı.

Güneydeki toplam vaka sayısı 949’a yükseldi.

Bugün tespit edilen 3 pozitif vakanın ülkeye dönen Kıbrıs vatandaşlarına yapılan 160 test sonucunda ortaya çıktığı, bir vakanın Kuaförler, berberler, güzellik salonları, dövme salonları ve restoranlarda çalışanlara yapılan toplam 616 test sonucunda tespit edilirkeni, bir vakanın ise Genel Hastanelere müracaat eden 104 kişiye yapılan testlerde ortaya çıktığı belirtildi.