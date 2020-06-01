banner411
banner69
Dortmund ikinci yarıda açıldı
Dortmund ikinci yarıda açıldı
24 0
Karantina günlerinde tarihi ve turistik yerleri resmetti
Karantina günlerinde tarihi ve turistik yerleri resmetti
16 0
 
Kuzey Kıbrıs talep patlaması yaşıyor
Kuzey Kıbrıs talep patlaması yaşıyor
670 0
2020 yılında en çok kazanan sporcu Federer
2020 yılında en çok kazanan sporcu Federer
27 0
Dümbüllü kavuğu artık kadın oyuncuya verilsin
Dümbüllü kavuğu artık kadın oyuncuya verilsin
41 0
Belediye başkanını isyan ettiren hareket
Belediye başkanını isyan ettiren hareket
183 1
Doğan’ın maç programı yoğun
Doğan’ın maç programı yoğun
261 0
banner449

Güney'de bugün 5 vaka tespit edildi

banner27

Güney'de bugün 5 vaka tespit edildi

Güney Kıbrıs’ta bugün 5 yeni koronavirüs vakası saptandı.

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı’nın haber kaynaklarında yer alan açıklamasına göre, bugün 1504 test yapıldı ve 5 pozitif vakaya rastlandı.

Güneydeki toplam vaka sayısı 949’a yükseldi.

Bugün tespit edilen 3 pozitif vakanın ülkeye dönen Kıbrıs vatandaşlarına yapılan 160 test sonucunda ortaya çıktığı, bir vakanın Kuaförler, berberler, güzellik salonları, dövme salonları ve restoranlarda çalışanlara yapılan toplam 616 test sonucunda tespit edilirkeni, bir vakanın ise Genel Hastanelere müracaat eden 104 kişiye yapılan testlerde ortaya çıktığı belirtildi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.