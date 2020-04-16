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Güney'de bugün 20 pozitif vaka

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Güney'de bugün 20 pozitif vaka

Güney Kıbrıs'ta bugün 20 yeni Korona virüs vakası tespit edildi.

Rum haber kaynaklarına göre, Rum Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün gerçekleştirilen2 905 test çerçevesinde 20 pozitif vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, bugünkü pozitif vakalardan 10'unun, öncelikli görevlerde çalışan kişilere yapılmaya başlanılan toplu tahliller, 7'sinin yakın temas takipleri sonucu ve 3'ünün ise özel sağlık kuruluşlarında tespit edilenler olduğu vurgulandı.

Bugünkü rakamlarla Güney Kıbrıs'ta Korona virüs vakas sayısı toplamda 735'e ulaştı.

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