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Güney'de bugün 2 yeni vaka

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Güney'de bugün 2 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 2 bin 602 testle 2 yeni Covid 19 vakası belirlendi.

Güney Kıbrıs’taki toplam vaka sayısı 941’e yükseldi.

Bugün belirlenen 2 yeni vakanın pozitif vakalarla temaslı olduğu belirtildi.

Bugün yapılan testlerin 1042 tanesi okullardaki öğrenci ve öğretmenlere, 730 tanesi kuaför, berber, güzellik salonu çalışan ve müşterilerine, 142 tanesi perakende ve inşaat sektörü çalışanlarına yapıldığı belirtildi.

Koronavirüsün görülmeye başladığı ilk günden bu yana hastaların yüzde 83,5’i iyileşti.

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