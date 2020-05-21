Güney'de bir yeni vaka daha

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte bir yeni koronavirüs vakası tespit edildi.

Rum haber kaynakları, Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte gerçekleştirilen 2 bin 647 test sonucunda bir yeni pozitif vaka tespit edildiğini aktardılar.

Habere göre yeni vaka, Baf'ta, daha önce pozitif vaka tespit edilen bir anaokulunda yakın temas sonucunda enfekte olan bir diğer çalışan.

Bugünkü vaka sonrasında toplam sayı 923'e yükseldi.

Öte yandan 19 Mayıs tarihine kadar tespit edilen 918 vakanın 561'nin tamamen iyileştikleri bildirildi.