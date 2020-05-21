banner411
banner69
Baf’ta genel kurul tarihi belirlendi
Baf’ta genel kurul tarihi belirlendi
200 0
Belhanda'ya 3 teklif var
Belhanda'ya 3 teklif var
41 0
 
19 Mayıs coşkusu Fener Alayı ile sürdü
19 Mayıs coşkusu Fener Alayı ile sürdü
44 0
Yangınların ardı arkası kesilmiyor
Yangınların ardı arkası kesilmiyor
38 0
Hamitköy mabedinde başladı
Hamitköy mabedinde başladı
205 0
GG başladı
GG başladı
87 0
SÜHEYLA KÜÇÜK’ÜN SAĞLIK DURUMU STABİL TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
SÜHEYLA KÜÇÜK’ÜN SAĞLIK DURUMU STABİL TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
168 0
banner449

Güney'de bir yeni vaka daha

banner27

Güney'de bir yeni vaka daha

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte bir yeni koronavirüs vakası tespit edildi.

Rum haber kaynakları, Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte gerçekleştirilen 2 bin 647 test sonucunda bir yeni pozitif vaka tespit edildiğini aktardılar.

Habere göre yeni vaka, Baf'ta, daha önce pozitif vaka tespit edilen bir anaokulunda yakın temas sonucunda enfekte olan bir diğer çalışan.

Bugünkü vaka sonrasında toplam sayı 923'e yükseldi.

Öte yandan 19 Mayıs tarihine kadar tespit edilen 918 vakanın 561'nin tamamen iyileştikleri bildirildi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.