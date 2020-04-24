Güney'de bir ölüm ve 9 yeni vaka daha

Güney Kıbrıs'ta bugün yapılan testler sonucunda 9 yeni pozitif vaka daha tespit edilirken bir koronavirüs tedavisi gören kişi ise hayatını kaybetti.

Rum Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre bugün toplam 2698 test yapılırken 9 kişinin daha koronavirüs taşıdığı tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 804 olduğu açıklandı.

Bugün yapılan testler arasında tespit edilen poiztif vakaların 3'ünün temas yoluyla bulaşan, 2 kişinin bir şirkette çalışan geriye kalan 4 kişinin ise kamu ve özelde yapılacak 20 bin test kapsamında belirlenen çalışanlara yapılan testlerde ortaya çıktığı belirtildi.

Bu arada bugün Pile'de de 65 kişiye test yapıldığı ancak pozitif vaka tespit edilmediği ifade edildi.

Öte yandan bugün hayatını kaybeden kişinin 69 yaşında başka sağlık sorunları da olan bir erkek olduğu bildirildi. Böylece Güney Kıbrıs'ta Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükselmiş oldu.