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Güney'de bir ölüm 6 yeni vaka

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Güney'de bir ölüm 6 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta son 24 saat içerisinde bir kişi daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ölü sayısı 16’ya yükseldi.

Rum haber kaynaklarına göre Rum Sağlık Bakanlığı’ndan bugün yapılan açıklamada, son 24 saat içerisinde bin 393 test yapıldığı ve 6 yeni vaka daha tespit edildiği kaydedildi. Tespit edilen yeni vakalarla birlikte toplam vaka sayısı 898’e yükseldi.

Tespit edilen yeni vakalardan 2 tanesi özel laboratuvarda yapılan testler sonucunda ortaya çıkarken, 4 vakanın ise Halk Sağlığı Klinikleri'nin oluşturduğu özel ekipler tarafından yapılan taramalarda tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, hayatını kaybeden kişinin ise, ciddi sağlık sorunları bulunan 73 yaşındaki bir kadın olduğu belirtildi.

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