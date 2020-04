Güney'de bir kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Güney Kıbrıs’ta dün korona virüsü yüzünden bir kişinin daha hayatını kaybettiği ve dün yapılan testlerde 21 yeni vaka çıkmasının ardından, vaka sayısının 616’ya ulaştığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, yeni vakalarla ilgili açıklamaların her gün saat 18.00’de yapıldığını ve ölen kişinin saat 20.00 sularında hayatını kaybettiğini, bu nedenle de dün açıklanan rakamlarda yer almadığını yazdı.

Gazete, Rum Devlet Sağlık Hizmetleri Örgütü’nün (OKİPİ), devlet hastanelerinde görev yapan 6 bin 500 sağlık çalışanına korona virüsü testi yapılması için kolları sıvadığını ve semptom göstermemesine rağmen virüsü taşıyanlar olup olmadığının saptanacağını kaydetti.

Haberde, testlerin bu hafta başlayıp, gelecek hafta sonuna kadar tamamlanmasının öngörüldüğü belirtildi.

Gazete, korona virüsünün marketlerde ve fırınlarda görülmesinin ardından dün de bir yaşlı bakımevinde görüldüğünü ve Aradip’te bulunan bakımevinde kalan 2 kişi ile onların bakımını üstlenen 1 kişide korona virüsüne rastlandığını yazdı.

UNFICYP’TE YENİ VAKA YOK

Gazete, bir diğer haberinde ise, BM Barış Gücü’nde (UNFICYP) saptanan bir vaka dışında, yeni herhangi bir vakaya rastlanmadığının açıklandığını kaydetti.

Korona virüsü taşıyan askerin temas ettiği kişilerin tümünün saptandığını belirten gazete, herhangi yeni bir vaka tespit edilmediğini yazdı.

VAKA SAYILARINDA DÜŞÜŞ EĞİLİMİ SÜRÜYOR

Alithia gazetesi dün açıklanan 21 yeni vakayla birlikte, Güney Kıbrıs’taki korona virüsü vakalarındaki düşüş eğiliminin sürdüğünün gözlemlendiğini yazdı.

Gazete, yetkililerin, her ne kadar vaka sayılarında düşüş eğilimi görülse de, tedbirlerin kesinlikle hafifletilmeyeceğini çünkü her an vaka sayısında yeniden patlama yaşanabileceğini vurguladığını kaydetti.

Habere göre, Güney Kıbrıs’ta dün 811 test yapıldı; saptanan 21 vakadan 10’unun pozitif vakalarla temaslı olduğu, birinin seyahat öyküsü bulunduğu ve 10’unun da virüsü nerden kaptığının araştırıldığı açıklandı.

20 BİN ÇALIŞANIN TESTLERİNE BAŞLANDI

Gazete, bir başka haberinde de, kamu sektörü, özel sektör ve Rum Milli Muhafız Ordusu’nda görev yapan 20 bin personele dün itibarıyla test yapılmaya başlandığını ve bu çalışmanın 20 gün içerisinde tamamlanmasının öngörüldüğünü yazdı.

20 bin testin dağılımının, epidemiyolojik veriler zemininde yapıldığını kaydeden gazete, önceliğin halka hizmet veren market çalışanları, fırıncılar, banka memurları, postane çalışanları ve benzinciler gibi kişilere verildiğini belirtti.