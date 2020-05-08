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Güney'de bir çocukta Kawasaki hastalığı şüphesi

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Kawasaki Hastalığı semptomları gösteren erkek çocuğu Makarios Hastanesi’nde tedavi görüyor

Güney'de bir çocukta Kawasaki hastalığı şüphesi

Güney Lefkoşa’daki Makarios Hastanesi’nde, Kawasaki hastalığı semptomları gösteren küçük erkek çocuğunun tedavi gördüğü belirtildi.

Fileleftheros gazetesi özellikle beş yaş altı çocuklarda görülen, son dönemde ise Avrupa’da  görülmeye başlanan Kawasaki hastalığının, dünya düzeyinde koronavirüsle bağlantısı olup olmadığının da araştırıldığını yazdı.

Gazete, Makarios Hastanesi’ndeki doktorların ise erkek çocuğun durumuna ilişkin teskin edici açıklamalarda bulunduğunu belirtti.

Habere göre, hastanenin Pediatri Bölüm Başkanı Avraam İlia, ateşli ve vücudunda döküntülerle hastaneye gelen çocuğun durumunda iyileşme bulunduğunu söyledi.

İlia, Güney Kıbrıs’taki vakaların korona ile alakası olmadığını, her sene 10-15 çocuğun bu hastalıktan tedavi edildiğini belirtti

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