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Güney'de bir can kaybı daha

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Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte bir kişi daha hayatını kaybetti. 29 yeni koronavirüs vakası saptandı, toplam vaka sayısı 662’ye ulaştı

Güney'de bir can kaybı daha

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte bir kişi daha korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti, virüs kaynaklı ölüm sayısı 12’ye yükseldi.

Rum haber kaynakları, son 24 saatte 891 test yapıldığını ve 29 yeni vaka saptandığını; toplam vaka sayısının da 662’ye ulaştığını duyurdu.

Rum Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasında, hayatını kaybeden kişinin ağır hastalık geçmişi bulunan 79 yaşındaki bir erkek olduğu kaydedildi.

Açıklamada, 29 vakadan 19’unun, pozitif vakaların temas ettiği kişilerin takibiyle saptandığı; 10’unun ise kamu ve özel sektör personeli için başlatılan tarama testleri kapsamında tespit edildiği belirtildi.

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