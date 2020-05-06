banner411
banner69
Cimnastik Federasyonu salonu çöktü – çöküyor
Cimnastik Federasyonu salonu çöktü – çöküyor
120 0
Hıdırellez ve Gelenekleri
Hıdırellez ve Gelenekleri
81 0
 
Batı bölgesi dolu ve sağanak yağışa teslim
Batı bölgesi dolu ve sağanak yağışa teslim
179 0
İspanya’da futbol için hazırlıklar başladı
İspanya’da futbol için hazırlıklar başladı
27 0
Armar Group çalışanlarına Covid 19 testlerini yaptırdı
Armar Group çalışanlarına Covid 19 testlerini yaptırdı
55 0
Northernland grup testleri tamamladı
Northernland grup testleri tamamladı
46 0
Tıbbi maske üretimi için kolları sıvadılar
Tıbbi maske üretimi için kolları sıvadılar
22 0
banner440

Güney'de beş yeni vaka daha

banner27

Güney'de beş yeni vaka daha

Dünyada hızla artmaya devam eden koronavirüs vakaları Güney Kıbrıs'ta yatay bir seyir izlemeye başladı.

Guney Kıbrıs'ta bugün 5 yeni koronavirüs vakası daha tespit edildiği açıklandı.

Rum Sağlık Bakanlığı yetkilileri son 24 saat içinde yapılan 2062 test sonucunda 5 kişi de daha pozitif koronavirüs vakası tespit edildiğini açıkladılar.

Bu tespit edilen beş vakanın 2 tanesinin pozitif  vakalarla temaslı kişiler olduğu bildirilirken, 3 vakanın ise özel bir kurum tarafından yapılan testlerde ortaya çıktığı belirtildi.

Güney'de bugün tespit edilen vakalarla birlikte toplam koronavirüs vakası 883'e ulaştı.

Bugün itibariyle 18 koronavirüs vakası hastanın üç hastanede tedavilerine devam edildiği de bildirildi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.