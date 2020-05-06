Güney'de beş yeni vaka daha

Dünyada hızla artmaya devam eden koronavirüs vakaları Güney Kıbrıs'ta yatay bir seyir izlemeye başladı.

Guney Kıbrıs'ta bugün 5 yeni koronavirüs vakası daha tespit edildiği açıklandı.

Rum Sağlık Bakanlığı yetkilileri son 24 saat içinde yapılan 2062 test sonucunda 5 kişi de daha pozitif koronavirüs vakası tespit edildiğini açıkladılar.

Bu tespit edilen beş vakanın 2 tanesinin pozitif vakalarla temaslı kişiler olduğu bildirilirken, 3 vakanın ise özel bir kurum tarafından yapılan testlerde ortaya çıktığı belirtildi.

Güney'de bugün tespit edilen vakalarla birlikte toplam koronavirüs vakası 883'e ulaştı.

Bugün itibariyle 18 koronavirüs vakası hastanın üç hastanede tedavilerine devam edildiği de bildirildi.