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Güney'de barajlardaki doluluk oranı düşük

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Güney'de barajlardaki doluluk oranı düşük
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Güney Kıbrıs’taki barajlara, geçtiğimiz Ekim ayından bu yana 30,8 milyon metreküp su girdiği ve barajlardaki doluluk oranının yüzde 22,4 olduğu ifade edildi.
Güney Kıbrıs’taki barajlara yönelik şu ana kadarki su akşının hayal kırıklığı yarattığını yazan Alithia gazetesi, çünkü toplam doluluk oranının yalnızca yüzde 22,4’e ulaştığını kaydetti.
Geçen yıl aynı dönem, barajlara yönelik su akışının 83,3 milyon metreküpe yakın olduğunu anımsatan gazete, düşük su akışının, Güney Kıbrıs’ın en büyük barajlarında şu ana kadar kayda geçirilen depolanmış su miktarıyla belirtilmekte olduğunu izah etti.
Rum Su İşleri Dairesi'ne göre, Kuri barajında, düne kadar olan su akışının 17,9 milyon metreküp olduğunu ve barajın doluluk oranının da yüzde 15,7’ye ulaştığını kaydeden gazete, Asprokremmo barajında ise 14,4 milyon metreküp su bulunduğunu ve doluluk oranının da yüzde 27,6 olduğunu ifade etti.

Gazete Evretu barajında ise 14,4 milyon metreküp su bulunduğunu ve doluluk oranının ise yüzde 41,4 olduğunu ekledi.

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