Güney'de barajlarda doluluk yüzde 63,2’ye ulaştı

Son günlerde Güney Kıbrıs’ta etkili olan dolu yağışının, özellikle patates üreticilerini vurduğu ve patates ekinlerinde hasarın büyük olduğu bildirildi.

Politis gazetesi, patates üreticilerinin Rum Tarım Bakanlığı’na mektup göndererek, tüm patates üreticilerinin zararının kayıt altına alınması için çalışma başlatılmasını talep ettiğini yazdı.

Haberde, dolu yağışı nedeniyle özellikle “Mağusa Bölgesi”nde elektrik kesintileri yaşandığı da kaydedildi.

Öte yandan Alithia gazetesi de, dolu yağışının hasara yol açmasına karşın, yağışlar sayesinde barajlardaki doluluk oranının yüzde 63,2’ye ulaştığını yazdı.