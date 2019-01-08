Güney'de barajlar taşmaya başladı

Güney'de hafta sonu devam eden yağışlar nedeniyle Baf’taki, kapasitesi 1 milyon metreküpün altında olan iki küçük baraj (Pomo ve Argaka) taşmaya başladı. Su tutma kapasitesi 2 milyon 200 metreküp olan “Mavrokolimbu” barajının doluluk oranı yüzde 82’ye ulaştı ve hafta sonuna kadar taşmaya başlaması bekleniyor

Bölgede etkili olan yağışların Rum tarafında, büyük kapasiteli barajlardaki su rezervini artırırken küçük kapasiteli barajları taşırmaya başladığı haber verildi.

Politis’in haberine göre, hafta sonu devam eden yağışlar nedeniyle Baf’taki, kapasitesi 1 milyon metreküpün altında olan iki küçük baraj (Pomo ve Argaka) taşmaya başladı. Su tutma kapasitesi 2 milyon 200 metreküp olan “Mavrokolimbu” barajının doluluk oranı yüzde 82’ye ulaştı ve hafta sonuna kadar taşmaya başlaması bekleniyor.

Güney’in en büyük barajı olan 3 milyon metreküp kapasiteli “Asprokremmo” barajının doluluk oranının son üç günde yüzde 31’e yükseldiği (geçen yılın aynı dönemindeki doluluk oranı yüzde 19’du), “Kannaviu” barajının doluluk oranının yüzde 19,6 ve “Evretu” barajının doluluk oranının da yüzde 39’a yükseldiği kaydedildi.

Yaşanan yoğun yağışlar nedeniyle Baf-Poli Hirsofu yolunun “Yolu” mevkiinde çökme meydana geldiğini de belirten gazeteye göre, Rum Su İşleri Dairesi, küçük çaplı barajlarda görülen taşmaların su dengesindeki olumsuzluğu değiştirmediğine dikkat çekti. Daire’nin durumu Ocak sonunda değerlendireceği de belirtildi.