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Güney'de aylar sonra ilk uçuşlar

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Güney'de aylar sonra ilk uçuşlar

Güney Kıbrıs’ta koronavirüs pandemisi nedeniyle 21 Mart’tan beri kapalı olan Larnaka ve Baf Havalimanları, bu sabah itibarıyla açıldı.
Pandemi sonrası ilk uçuş, bu sabah saat 08.00’de Larnaka Havalimanı’ndan, 32 yolcuyla birlikte Atina’ya gerçekleşti. Güney Kıbrıs’a ilk uçak ise, 22 yolcunun bulunduğu uçakla Tel-Aviv’den, saat 10.30’da geldi.
Rum haber kaynakları, Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Yannis Karusos’un, Güney Kıbrıs’a gelen ilk uçağı karşılamaya gittiğini duyurdu.
Her iki havalimanında da maske kullanımı, ateş ölçümü ve sosyal mesafenin korunması gibi sıkı sağlık protokolleri uygulanırken, havalimanına yalnızca personelin ve yolculuk yapacak olanların girişine izin verildi. Yolcuların aileleri ve arkadaşlarının ise havalimanının dışında beklemesine izin veriliyor.
Güney Kıbrıs’a gidecek yolcuların ve havayolu şirketlerinin işini kolaylaştırmak için; Covid-19 testi yaptırdığına dair doktor raporu ve diğer gerekli bilgileri girecekleri “CyprusFlightPass” adlı elektronik platformu kullanma zorunluluğu getirildi. Yolcular, bu uygulama üzerinden girdikleri bilgilerin akabinde alacakları onay ile Güney Kıbrıs’a girişlerine izin veriliyor.
Rum haber kaynaklarına göre Larnaka Havalimanı’na bugün beş uçak gelecek ve beş uçak da buradan ayrılacak. Uçuşlarla ilgili kısıtlayıcı tedbirlerin tümünün kaldırılması da iki aşamalı olarak gerçekleşecek.
 

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