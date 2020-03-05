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Güney'de aranan Zavrantonas Kuzey'de yakalandı

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Güney'de aranan Zavrantonas Kuzey'de yakalandı

Güney Kırbıs’ta da aranan “Zavrantonas” olarak bilinen 43 yaşındaki Kıbrıslı Rum Yorgos Hristodulu’nun KKTC’de tutuklanması Rum basınına yansıdı.
Alithia ve diğer gazeteler  “Zavrantonas, İşgal Altındaki Bölgelerde Tutuklandı” başlıklı haberinde, Zavrantonas olarak bilinen Yorgos Hristodulu’nun, uyuşturucu tasarrufundan dolayı KKTC’de tutuklandığını ve Gazimağusa Kaza Mahkemesi önüne çıkarıldığını yazdı.
Habere göre, KKTC polis sorgu memuru ifadesinde, ilgili bilgilerin polise gelmesinin ardından Zavrantonas’ın, Gazimağusa’daki bir otelde tutuklandığını ve tasarrufunda uyuşturucu tespit edildiğini belirtti. 
Uyuşturucu olayıyla ilgili Rum polisi tarafından da aranan, Zavrantonas’ın fotoğrafının Rum polisi tarafından basına dağıtıldığını anımsatan gazete, Zavrantonas’ın, iki kişinin müdahil olduğu uyuşturucu meselesinde bir buçuk kilo kokainin taşınmasıyla ilgili talimatı veren kişi olarak gösteren karıştığını yazdı.
Gazete, iki tutukludan birinin 23 yaşında olduğunu ve 6 yıl hapse mahkum olduğunu, diğerinin ise 32 yaşında ve 2 yıl hapse mahkum olduğunu belirtti. 
Habere göre, söz konusu iki tutuklu, tanıkların korunması programı dahilinde Merkezi Cezaevi’ne değil başka özel bir alana götürüldü.
Haravgi gazetesi haberi “Zavrantonas İşgal Altındaki Topraklarda Tutuklu” başlığıyla verirken Fileleftheros gazetesi “Uyuşturucu İle İlgili Şüpheli İşgal Altındaki Topraklarda”  

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