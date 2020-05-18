Güney'de aileler çocuklarını okullara göndermek istemiyor

Güney Kıbrıs'ta geçtiğimiz gün okullarda yapılan testlerde 4 vaka tespit edilmesiyle yaşanan paniğin ardından, dün okullarda yapılan 497 test sonucunda yeni vakaya rastlanmadığı belirtilirken, örgütlü velilerin, yaptıkları açıklamada bu durumla ilgili endişelerini belirttiklerini ve buna paralel olarak, vaka tespit edilen okulların kapalı kalması gerektiğini vurguladıkları bildirildi

Güney Kıbrıs’ta dün 2 yeni Covid-19 vakası tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 916’ya ulaştığı haber verildi.

Güney Kıbrıs’ta son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen 2 bin 248 test sonucunda 2 yeni vaka tespit edildiğini yazan Alithia gazetesi, bu vakaların şahsi inisiyatiflerle yapılan testler sonucunda tespit edildiğini belirtti.

Yeni vakalarla ilgili dünkü sonuçların rahatlamaya sebep olduğunu da yazan gazete, geçtiğimiz gün okullarda yapılan testlerde 4 vaka tespit edilmesiyle yaşanan paniğin ardından, dün okullarda yapılan 497 test sonucunda yeni vakaya rastlanmadığına işaret etti.

Habere göre, Rum Eğitim Bakanlığı ise okullarda tespit edilen 4 vaka konusunda yaptığı açıklamada, vakalardan ikisinin Aradip’teki lisenin öğrencileri olduğunu, bir vakanın Baf’taki bir anaokulunun personeli arasında tespit edildiğini, 4’üncü vakanın ise Güney Lefkoşa’daki Apostolos Varnavas Lisesi yardımcı personeli olduğunu ifade etti.

Haberde, okullardaki testlerin önümüzdeki günlerde de süreceği ifade edildi.

Bu arada referans hastanesi olarak da bilinen “Mağusa” bölgesindeki hastanede 4 kişinin Covid-19 tedavisi görmekte olduğunu yazan gazete, bunlardan birinin tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü belirtti.

Lefkoşa Rum Genel Hastanesinde 3 kişinin tedavisinin ise solunum cihazına bağlı sürdüğünü kaydeden gazete, yoğun bakımdaki hastaların durumunun kritik fakat stabil olduğunu ifade etti.

Bir hastanın tedavisine ise normal serviste devam edildiği belirtildi.

Öte yandan Rum tarafındaki kuaför, berber, güzellik salonları, dövme merkezleri ve yiyecek sektöründe çalışanlara test yapılmasına ise bugün başlanacağını yazan gazete, bu kişilere toplamda 10 bin test yapılacağını ve testlerin 5 Haziran’a kadar süreceğini belirtti.

Bu arada, okullarda yapılan testler sonucunda 4 yeni vaka tespit edilmesinin birçok tepkiye neden olduğunu yazan gazete, örgütlü velilerin, yaptıkları açıklamada bu durumla ilgili endişelerini belirttiklerini ve buna paralel olarak, vaka tespit edilen okulların kapalı kalması gerektiğini vurguladıklarını iletti.

Haberde, ailelerin çocuklarını okula gitmeyip evde kalmaya çağırdıkları da ifade edildi.