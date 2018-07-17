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Güney'de 86 adet yeni güneş parkı oluşturulacak

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Güney'de 86 adet yeni güneş parkı oluşturulacak
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Güney’de yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimine yönelik plan kapsamında 86 adet yeni güneş parkı oluşturulacağı bildirildi. 

Fileleftheros gazetesi  86 parkın toplam kapasitesinin 120 megavat üretim kapasitesine sahip olacağını belirterek, bunun, geleneksel kaynaklar kullanılarak elde edilen elektriğin yüzde 10’unu teşkil ettiğini belirtti. 
86 güneş parkından en büyüklerinin, 5 megavat gücünde elektrik üreteceğini kaydeden gazete, 3 ve 2.5 megavatlık elektrik üretecek parkların da bulunacağını, ancak çoğunun bir megavatın altında elektrik üreteceğini aktardı.
Haberde önümüzdeki günlerde, 80 megavat güce sahip güneş parklarının ilan edilmesinin beklendiği de kaydedildi. 
Öte yandan Rum Başpiskoposluk ve Rum Elektrik İdaresi’nin de işbirliği yaparak “Ayanni” bölgesinde güneş parkları yapacağını belirten gazete, ilk başta her biri 8 megavat gücünde iki park, ardından 50 megavat gücünde bir başka park yapılacağını aktardı.

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