Güney'de 8 yeni vaka daha

Rum Sağlık Bakanlığı, Güney Kıbrıs’ta bugün bin 968 test yapıldığını ve 8 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiğini açıkladı.

Bu rakamlarla birlikte, toplam vaka sayısı 872’ye yükseldi.

Bugün Covid-19 kaynaklı herhangi bir ölüm yaşanmadı.

Bugün sağlık çalışanlarına yapılan 176 test sonucunda bir pozitif vakaya rastlanırken, temas takip yöntemiyle 321 kişiye yapılan testler sonuucnda 3 pozitif vakaya rastlandığı bildirildi.

Öte yandan yurt dışından dönen 229 kişiye yapılan testler sonucunda ise 2 pozitif vaka tespit edildiği bildirilirken, özel labaratuvarlarda yapılan 1162 test sonucunda da 2 pozitif vakaya rastlandığı açıklandı.