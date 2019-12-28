banner255
banner69
302 Beygirlik Hibrit 2020 Toyota RAV4 Prime tanıtıldı
302 Beygirlik Hibrit 2020 Toyota RAV4 Prime tanıtıldı
29 0
Farklı tarzların yeni adresi: Glamour
Farklı tarzların yeni adresi: Glamour
20 0
 
27 Aralık Atatürk Koşuları yapıldı
27 Aralık Atatürk Koşuları yapıldı
21 0
Basketbolun şampiyonları GAÜ ve UKÜ
Basketbolun şampiyonları GAÜ ve UKÜ
22 0
2020'nin ilk günü Ercan'da yoğunluk hat safhada olacak
2020'nin ilk günü Ercan'da yoğunluk hat safhada olacak
55 0
Akile Ruh Ekizoğlu'ndan muhteşem bir şiir kitabı
Akile Ruh Ekizoğlu'ndan muhteşem bir şiir kitabı
41 0
Böyle duyarsızlık olmaz
Böyle duyarsızlık olmaz
64 0
banner355

Güney'de 6 bin 611 mülteci var

banner27

Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris, Güney Kıbrıs’ta, 2018 yılında 4 bin 800 mülteci bulunurken 2019 yılında bu rakamın 6 bin 611’e yükseldiğini ifade etti

Güney'de 6 bin 611 mülteci var

Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris, Güney Kıbrıs’ta, bugün, 6 bin 611 mültecinin bulunduğunu açıkladı.

Alithia gazetesi, Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in, bir radyo kanalına konu hakkında yapmış olduğu açıklamalara yer verdi.

Habere göre Nuris, Lefkoşa surlar içi (güneydeki) bölgesindeki dekonfrantasyon hattı üzerinde, polis ve Rum Milli Muhafız Ordusu’nın (RMMO) ortak devriye yapma kararının ardından mülteci sorununun “askerileştirildiğine” dair yapılan yorumlardan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Nuris, Güney Kıbrıs’a yönelik mülteci akını konusunda da SOS verirken, bu konudaki yardım çağrısı karşısında AB’nin tutumundan dolayı hayal kırıklığı ve üzüntü duyduklarını belirtti.

Güney Kıbrıs’ta, 2018 yılında 4 bin 800 mülteci bulunurken 2019 yılında bu rakamın 6 bin 611’e yükseldiğini ifade eden Nuris, kabul alanları ve siyasi sığınma için başvuruların incelenmesine yönelik olarak bunların ele alınması konusunun bulunduğuna da dikkati çekti.

Fileleftheros gazetesine göre Nuris, 6 bin 611 mülteciden çoğunun, Suriye’den (2 bin 200), Gürcistan(bin 500), Hindistan’dan (bin 280), geriye kalanların ise Kamerun, Bangladeş ve Pakistan’dan olduğunu ifade etti.

Nuris, Güney Kıbrıs’a yasa dışı giriş yapan 6 bin 611 ile yasal giriş yapan 4 bin 285 kişinin siyasi sığınma talebinde de bulunduğunu belirtti.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.