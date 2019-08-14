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Güney'de 587 sürücünün uyuşturucu tesiri altında araç kullandığı tespit edildi

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Güney'de 587 sürücünün uyuşturucu tesiri altında araç kullandığı tespit edildi
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Güney Kıbrıs’ta narkotest uygulamasına başlanmasının üzerinden geçen bir buçuk yıllık sürede, 587 sürücünün uyuşturucu tesiri altında araç kullandığının tespit edildiği bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, son 2 günde iki trafik kazası meydana geldiğini ve ikisinde de sürücülerin uyuşturucu kullandıklarının tespit edildiğini kaydederek, durumun endişe verici olduğunu yazdı.
Haberde, trafik cezalarına artış yapılmasının gündemde olduğu belirtildi.

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