Güney'de 587 sürücünün uyuşturucu tesiri altında araç kullandığı tespit edildi

Güney Kıbrıs’ta narkotest uygulamasına başlanmasının üzerinden geçen bir buçuk yıllık sürede, 587 sürücünün uyuşturucu tesiri altında araç kullandığının tespit edildiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, son 2 günde iki trafik kazası meydana geldiğini ve ikisinde de sürücülerin uyuşturucu kullandıklarının tespit edildiğini kaydederek, durumun endişe verici olduğunu yazdı.

Haberde, trafik cezalarına artış yapılmasının gündemde olduğu belirtildi.