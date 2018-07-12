banner107
Güneş tutulması sizi nasıl etkileyecek
Güneş tutulması sizi nasıl etkileyecek
85 0
Park etmedi sanki terk etti
Park etmedi sanki terk etti
39 0
Finalin adı: Hırvatistan - Fransa
Finalin adı: Hırvatistan - Fransa
51 0
Yumruklu genel kurulda Dirgen başkan oldu
Yumruklu genel kurulda Dirgen başkan oldu
235 0
Soma katliamı davasında karar
Soma katliamı davasında karar
37 0
Şans ola yaşıyoruz şans ola
Şans ola yaşıyoruz şans ola
89 0
Baf, 20 yıl sonra Boyacısız
Baf, 20 yıl sonra Boyacısız
427 0
GG'de dördüncü Suma Choudhry dönemi
GG'de dördüncü Suma Choudhry dönemi
380 0
banner82
banner147

Güney'de 52 bin kamuda çalışan sayısı

banner27

Güney'de 52 bin kamuda çalışan sayısı
banner137

Güney Kıbrıs’ta kamuda kadrolu çalışanların sayısı azalırken geçici çalışanların sayısı artıyor.
Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs’ta son bir yıl içerisinde kamuda çalışan 633 kadrolu memurun işten ayrıldığını, bin 513 geçici personelin ise işe başladığını yazdı.
Rum İstatistik Enstitüsü, Güney Kıbrıs’ta kamuda çalışanların sayısının 52 bin 50 kişi olduğunu, bunlardan 35 bin 376’sının kadrolu, 16 bin 674’nün ise geçici statüde çalıştıklarını açıkladı. 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.