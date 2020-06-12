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Güney'de 5 yeni vaka daha

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Güney'de 5 yeni vaka daha

Güney Kıbrıs'ta, Covid-19 tespiti için son 24 saat içerisinde 1289 test yapıldı ve 5 yeni Covid-19 vakası tespit edildi.
Güneydeki toplam vaka sayısının 980'e ulaştığını duyuran Rum haber kaynakları, 3 vakanın hali hazırda teyit edilmiş olan vakaların temaslarının izlenmesi sonucunda belirlendiğini kaydetti.
Vakalardan birinin yurt dışından dönen kişilerden olduğu; bir diğer vakanın ise yine yurt dışından dönüş yapıp ilk testi negatif çıkıp evde karantinada olan ve daha sonra semptom göstermesi üzerine tespit edilen pozitif bir vaka olduğu ifade edildi.

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