Güney'de 5 yeni vaka daha

Güney Kıbrıs'ta, Covid-19 tespiti için son 24 saat içerisinde 1289 test yapıldı ve 5 yeni Covid-19 vakası tespit edildi.
Güneydeki toplam vaka sayısının 980'e ulaştığını duyuran Rum haber kaynakları, 3 vakanın hali hazırda teyit edilmiş olan vakaların temaslarının izlenmesi sonucunda belirlendiğini kaydetti.
Vakalardan birinin yurt dışından dönen kişilerden olduğu; bir diğer vakanın ise yine yurt dışından dönüş yapıp ilk testi negatif çıkıp evde karantinada olan ve daha sonra semptom göstermesi üzerine tespit edilen pozitif bir vaka olduğu ifade edildi.
Güney Kıbrıs'ta, Covid-19 tespiti için son 24 saat içerisinde 1289 test yapıldı ve 5 yeni Covid-19 vakası tespit edildi.