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Güney'de 4 yeni vaka daha

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Güney'de 4 yeni vaka daha

Güney Kıbrıs’ta bugün yapılan toplam bin 970 test sonucunda 4 yeni koronavirüs pozitif vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 927 oldu.

Bugün tespit edilen 4 vakadan 2 tanesinin kuaförler, berberler, güzellik salonları, dövme salonları ve restoranlarda çalışanlara yönelik yapılan 380 test sonucunda tespit edildiği belirtildi.

Bir vakanın genel hastanelere başvuran 171 kişiye yapılan testlerde ortaya çıktığı kaydedilirken diğer vakanın ise okullarda yapılan 558 test sonucunda tespit edildiği açıklandı.

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