Güney'de 4 kademeli açılım

Güney Kıbrıs’ta korona virüse karşı alınan tedbirler4 Mayıs'tan itibaren gevşetiliyor. Rum haber kaynaklarında yer alan haberlere göre Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis halka seslenerek korona virüs salgınına karşı önlemlerin gevşetildiğini söyledi.

Güney'de 4 kademeli olarak yapılması planlanan açılımın halkın kurallara uyması ile gerçekleşeceğini ifade eden Anastasiadis herşeyin halka bağlı olduğunu vurguladı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis Rum Bakanlar Kurulu'nun bugün kararlaştırdığı, yeni tip koronavirüs salgınına karşı uygulanmakta olan tedbirlerin aşamalı olarak kaldırılması prosedürünü düzenlediği basın toplantısı ile açıkladı.

Yarın saat 11.00'de Rum Maliye, Sağlık, Çalışma ve Sosyal güvenlik bakanları ortak basın toplantısı düzenleyerek Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan ve Anastasiadis tarafından açıklanan, tedbirlerin aşamalı olarak kaldırılması sürecinde uygulanacak kuralları açıklayacak.

Nikos Anastasiadis yeni tip koronavirüs salgının Güney'deki seyrinin, salgınla mücadele kapsamında yürürlüğe konulan tedbirlerin kaldırılmasına dair stratejik planlarının ilk aşamalarını hayata geçirmelerine olanak tanıdığını söyledi.

Sözlerine "ilerleme veya geri dönme tehlikesinin hepimizin davranışlarına bağlı olduğunu bıkmadan tekrarlayacağım" vurgusuyla başlayan Anastasiadis, bir yandan kabul edilebilir yaşam şekline aşamalı olarak geri dönüşe müsaade edilirken bir yandan da bugüne kadar başarılanların riske atılmasına müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

Kısıtlamaların aşamalı olarak kaldırılması stratejisinin ilk aşaması 4 Mayıs’ta başlayıp 8 Haziran’da tamamlanacak.

Birinci aşamada, çok sıkı güvenlik önlemleri ve diğer önlem kuralları uygulanmak koşuluyla kaldırılacak olan kısıtlamalar şunlar:

- İnşaat sektörü ve bütün ilgili/yan sektörlerdeki kısıtlamalar kaldırılıyor

- AVM'ler ve ticaret merkezleri haricindeki bütün perakende işletmeler, sağlık ve güvenlik protokollerine uymak koşuluyla yeniden açılıyor

- Tüm açık pazarlar, halk pazarları açılıyor

- Tüm turizm ve seyahat acenteleri yeniden açılıyor

-4 Mayıs'tan itibaren Kamu sektörünün tamamı açılıyor, bütün memurlar ve çalışanlar işbaşı yapıyor. İşe başlama ve paydos saatleri yetkili bakanlar tarafından belirlenecek. Bakmakla mükellef olduğu 15 yaş altında çocuğu olduğu olanlar, okullar yeniden açılana kadar işyerine gitmek zorunda olmayacak, uzaktan çalışma metoduyla çalışacak.

Hassas grupta olup işyerine gitmelerine müsaade edilmeyecek çalışanlar da yine uzaktan çalışma metoduyla görev yapacak. Kamu personelinin yeniden işe başlamasıyla birlikte mahkemelerin de yeniden açılması, Yüksek Mahkeme tarafından alınacak kararlar uyarınca mümkün olacak.

Devlet ve özel okullarının son sınıf öğrencileri 11 Mayıs'ta ders başı yapacak. Eğitimin diğer bölümleri yeniden açılana kadar uzaktan eğitim uygulaması devam edecek.

Devlet hastaneleri ve Özel hastanelerin işleyişinin normalleştirilmesi çerçevesinde 4 Mayıs itibarıyla kısıtlamalar kısmen, daha sonra da tamamen kaldırılacak ve Sağlık Bakanlığı'nın talimatlarına göre diş hekimleri/klinikleri tamamen çalışmaya başlayacak.

Bireysel özgürlüklere getirilen kısıtlamayıcı önlemlerin de şu şekilde kaldırılması kararlaştırıldı:

SMS ile başvuru yöntemiyle günde bir kez verilen sokağa çıkma izni günde 3'e çıkartılıyor. Gece sokağa çıkış yasağı 22.00-06.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecek.

Kilise, cami ve diğer ibadet yerlerinde ibadete 4 Mayıs'tan itibaren, bir mekanda aynı anda en fazla 10 kişi olması şartıyla yeniden açılıyor. Nikah, vaftiz ve cenazelerle ilgili kararnamelerin yürürlüğü devam ediyor.

Kilise, cami ve diğer dini alanlarda diğer ibadet çeşitlerine, bütün sağlık ve güvenlik prosedürlerine uyulması kaydıyla, 1 Haziran itibarıyla izin verilecek. Aynı önlemler nikah, vaftiz ve cenazeler için de geçerli olacak.

Açık alanlarda, kaldırımlarda, parklarda, iki kişiyi aşmayacak şekilde bireysel egzersizler (yürüyüş, denizde yüzme, bisiklet v.b) de 1 Haziran itibarıyla serbest bırakılıyor. Bu uygulamadan küçük yaştaki çocuklar muaf tutuluyor. Parklar, oyun alanları ve diğer açık alanlar kapalı kalıyor.

4 Mayıs'tan itibaren "Kıbrıs Olimpiyat KOmitesi" listesinde bulunan sporcuların açık spor tesislerini kullanmalarına, 18 Mayıs'tan itibaren de açık alanda olmak şartıyla takım antrenmanlarına izin verilecek. Hem bireysel hem takım sporcularının soyunma odaları, spor salonları ve diğer kapalı alanları kullanmalarına izin verilmeyecek.

İkinci aşamada kararlaştırılan ve uygulanması epidemiyolojik göstergelere ve uzmanlar grubunun tavsiyesine bağlı olacak önlemler ise şunlar: