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Güney'de 38 haftalık hamileyi jinekoloğu doğurtmayı reddetti

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Güney'de 38 haftalık hamileyi jinekoloğu doğurtmayı reddetti

Rum tarafındaki özel jinekolog, 38 haftadır takibini yaptığı kadını doğurtmayı reddetti.
Rum haber kaynaklarına göre özel jinekoloğu, eşi Yoğun Bakım Servisi’nde yatmakta olan 65 yaşındaki İngiliz kadında covit-19 saptanan Baf Genel Hastanesi acil servisinde çalıştığı ve bulaşmış hastayla temas eden kişiyle temas etmiş olduğu gerekçesiyle, kadını doğuma almayı reddetti.
Yönlendirildiği Limasol Genel Hastanesi yetkilileri de telefonla ulaştıkları hamile kadına, ¬evinde tecritte kalmasını tavsiye ederek, doğum başladığında kendisini ambülans ile evinden alacaklarını bildirdiler. Limasol Genel Hastanesi’nde, covit-19 krizinin ilk çıktığı günlerde hazırlanmış özel bir doğum odası bulunduğu bilgisi de verildi.
Bu arada Baf Genel Hastanesi’nde çalışan 34 yaşındaki bir kişi de, test yaptırması istendiğinde bunu reddederek kaçmış ve bu sabah devriye görevi yapmakta olan Rum polisi tarafından Lefkoşa’nın Rum kesiminde yakalanmıştı. 

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