Güney'de 30 yeni vaka daha

Güney Kıbrıs’ta son 24 saat içerisinde 30 yeni koronavirüs vakası saptandığı ve vaka sayısının, İngiliz Üslerindeki 10 vakayla birlikte 426’ya yükseldiği haber verildi.

Rum haber kaynakları, 30 yeni vakadan 13’ünün teyit edilmiş koronavirüsü vakalarının temaslarının takibe alınması sonucu tespit edildiğini, 1 kişinin seyahatten döndüğünü, 3 vakanın Aradip bölgesinden olduğunu, 13 kişinin de hastalık geçmişinin araştırıldığını duyurdu.

Güney Kıbrıs’ta koronavirüsle ilgili toplam 10 bin 164 laboratuvar analizi yapıldığı; hastalanan 33 kişinin ise iyileştiği belirtildi.