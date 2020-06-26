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Güney'de 2019 yılında sığınma başvurusu ikiye katlandı

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Güney Kıbrıs'a 2019’da sığınma başvurusu yapan kişi sayısı 13 bin 650 (2018’e göre yüzde 76 artış) olarak verildi, bu rakamın AB ülkelerine yapılan toplam başvuruların yüzde 1,8’ine denk geldiği kaydedildi

Güney'de 2019 yılında sığınma başvurusu ikiye katlandı

Avrupa Sığınma Destek Merkezi (EASO) 2019 raporuna göre mülteci krizinin yaşandığı 2015 ve 2016’da Fransa, Yunanistan, Malta ve İspanya ile birlikte, diğer AB üyesi ülkelerden daha çok sığınma talebi alan üyelerden olan Güney Kıbrıs’a, 2019’da da 13 bin 650 sığınma başvurusu yapıldı.

Alithia’nın haberine göre, 2019 raporunda üçüncü ülkelerden kişiler tarafından AB üyesi ülkelere sığınma başvurularında yüzde 11’lik artış olduğu, 2020’nin ilk aylarında yüzde 16’lık artış yaşanmasına rağmen daha sonra yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle yüzde 87’lik düşüş gözlemlendiği bilgisini veren EASO’nun beklentisi, sığınma başvurularındaki artışın devam edeceği yönünde.

Raporun, Güney Kıbrıs’la ilgili bölümünde, 2019’da sığınma başvurusu yapan kişi sayısı 13 bin 650 (2018’e göre yüzde 76 artış) olarak verildi, bu rakamın AB ülkelerine yapılan toplam başvuruların yüzde 1,8’ine denk geldiği kaydedildi.

YÜZDE 22’Sİ SURİYELİLER

Güney’de sığınma başvurusunda bulunanların yüzde 22’sini Suriyeliler oluşturuyor. Kararı beklenen başvuru sayısı 18 bin 795 (2018’e göre yüzde 85 artış ve AB ortalamasının yüzde 2,1’i kadar). 3 bin 275 başvuru hakkında mahkeme kararı alındı (2018’e göre yüzde 32 daha fazla), 150 kişiye de göçmen statüsü (2018’den yüzde 23 daha az), 1150 kişiye de ikincil koruma (2018’den yüzde 13 daha fazla) verildi. 1975 sığınma başvurusu ise (2018’dekinden yüzde 56 daha fazla) reddedildi.

NÜFUSUN YÜZDE 18’İ KADAR ÜÇÜNCÜ ÜLKE VATANDAŞI VAR

Aynı gazete Eurostat verilerine dayanarak 1 Ocak 2019 itibarıyla Güney Kıbrıs’ta yaşayan üçüncü ülke vatandaşlarının, ülke nüfusunun yüzde 18’i kadar olduğu bilgisine yer verdi.

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