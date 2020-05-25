banner411
banner69
Paşaköy'de 10 zeytin ağacı ve buğday tarlası yandı
Paşaköy'de 10 zeytin ağacı ve buğday tarlası yandı
24 0
Kıbrıs’ta Bayramlar
Kıbrıs’ta Bayramlar
48 0
 
Leipzig deplasmanda fark attı
Leipzig deplasmanda fark attı
28 0
Gaziköy ve Serdarlı'da yangın
Gaziköy ve Serdarlı'da yangın
40 0
Ramazan Bayramı ile toplu ibadetler de başladı
Ramazan Bayramı ile toplu ibadetler de başladı
53 0
Borussia Dortmund seriye bağladı
Borussia Dortmund seriye bağladı
28 0
Bedis'te tehlike
Bedis'te tehlike
173 0
banner449

Güney'de 2 yeni vaka

banner27

Güney'de 2 yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta yeni tip korona virüs vakaları bitmek bilmiyor.

Güney'de bugün yapılan testler sonucunda iki yeni vaka daha tespit edildi.

Rum sağlık Bakanlığı yetkilileri bugün toplam 2128 covid-19 testi yapılırken iki yeni vakaya rastlandığını belirterek, bu yeni vakalardan birinin Birleşik Kralık'tan dönen bir kişi olduğu belirtildi.

Diğer vakanın ise okullarda yapılan testler sonucunda Baf'taki bir lise öğretmeninde tespit edildiği açıklandı.

Bugünkü iki yeni vakayla birlikte toplam koronavirüs vaka sayısı 937 oldu.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.