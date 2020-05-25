Güney'de 2 yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta yeni tip korona virüs vakaları bitmek bilmiyor.

Güney'de bugün yapılan testler sonucunda iki yeni vaka daha tespit edildi.

Rum sağlık Bakanlığı yetkilileri bugün toplam 2128 covid-19 testi yapılırken iki yeni vakaya rastlandığını belirterek, bu yeni vakalardan birinin Birleşik Kralık'tan dönen bir kişi olduğu belirtildi.

Diğer vakanın ise okullarda yapılan testler sonucunda Baf'taki bir lise öğretmeninde tespit edildiği açıklandı.

Bugünkü iki yeni vakayla birlikte toplam koronavirüs vaka sayısı 937 oldu.