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Güney'de 2 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

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Rum Kesimi’nde bugün 2 kişinin daha koronavirüsten dolayı hayatını kaybettiğini duyuran Rum haber kaynakları, Güney Kıbrıs’ta 3 gün önce 70 yaşındaki birinin hayatını kaybetmesinin ardından, bugün de koronavirüs kaynaklı 63 yaşındaki bir İngiliz ile 58 yaşındaki bir Kıbrıslı Rum’un hayatını kaybettiğini bildirdi

Güney'de 2 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

 Güney Kıbrıs’ta koronavirüsten dolayı bugün iki kişi daha hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı da 8 kişi artarak 124’e yükseldi.

Rum Kesimi’nde bugün 2 kişinin daha koronavirüsten dolayı hayatını kaybettiğini duyuran Rum haber kaynakları, Güney Kıbrıs’ta 3 gün önce 70 yaşındaki birinin hayatını kaybetmesinin ardından, bugün de koronavirüs kaynaklı 63 yaşındaki bir İngiliz ile 58 yaşındaki bir Kıbrıslı Rum’un hayatını kaybettiğini bildirdi.

Güney Kıbrıs’ta daimi olarak ikamet etmekte olan 63 yaşındaki İngiliz’in Baf Hastanesinde tedavi görmekte olduğunu ve buradan Limasol’a sevk edildiği, 58 yaşındaki Kıbrıslı Rum’un da tedavi görmekte olduğu “Mağusa” bölgesindeki hastaneden Lefkoşa Rum Genel Hastanesine sevk edildiği ifade edildi.

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 58 yaşındaki kişinin pilot olduğu ve bu kişinin geçtiğimiz günlerde hastalık semptomları göstermesinin ardından, yetkili makamlarla irtibat kurduğu ve yapılan test sonucu koronavirüs testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

İlgili haberlerde, 58 yaşındaki Kıbrıslı Rum’un, herhangi bir tıbbi geçmişe sahip olmadığı da vurgulandı.

YENİ VAKALAR

Haberde, bugün tespit edilen 8 yeni koronavirüs vakasıyla birlikte, Güney Kıbrıs’taki vaka sayısının 124’e yükseldiği de belirtildi.

3 vakanın hali hazırda Güney Kıbrıs’ta teyit edilmiş olan vakalarla temasların araştırılmasıyla tespit edildiği belirtilirken, 2 vakanın ise Avrupa ülkelerinden dönüş yapan kişiler olduğu kaydedildi.

Geriye kalan 3 vakanın geçmişinin ise incelenmekte olduğu ifade edildi.

TEDAVİ GÖREN HASTALAR

Öte yandan haberde, Limasol ve Lefkoşa Rum Genel Hastaneleri yoğun bakım ünitelerinde 4 kişinin koronavirüsten dolayı tedavi görmekte olduğu da belirtildi.

“Mağusa” bölgesindeki hastanede 3’ü yoğun bakımda olmak üzere 19 kişinin tedavi gördüğünü de kaydeden Rum haber kaynakları, Lefkoşa Rum Genel Hastanesinde bir kişinin de normal serviste tedavi altında olduğu ifade edildi.

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