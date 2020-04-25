Güney'de 2 bin 467 test sonucu 6 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta bugün 6 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken toplam vaka sayısı 810’a yükseldi.

Rum Sağlık Bakanlığı, 6 yeni vakanın yapılan 2 bin 467 test sonucu belirlendiğini açıkladı.

Yeni vakalarla ilgili açıklamada 3 kişinin, daha önce teyit edilen vakaların temas zincirinin takip edilmesi;1 kişinin yurt dışından dönenlere yapılan testler sonucu; 1 kişinin kişisel girişimi neticesinde; 1 kişinin ise meslek gruplarına yönelik testlerde belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, meslek gruplarına yönelik planlanan 20 bin testten 14 bin 960’nın tamamlandığı da duyuruldu.

"CESARET VERİCİ"

Dr. Leontios Kostrikis bugün yapılan açıklama kapsamında, yeni vaka sayısının azalmasının, son günlerde çok iyi olan sonuçlara eklendiğini ifade etti.

Kostrikis, önlerinde bulunan epidemiyolik görüntünün oldukça cesaret verici olduğunu, bu sonuçların ileriki günlerde de devam etmesi halinde devletin kısıtlayıcı tedbirleri aşamalı olarak kaldırılması planını devreye sokabileceğini de söyledi.