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Güney'de 17 yeni vaka daha

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Güneyde son 24 saatte 804 test yapılırken, 17 pozitif vakanın daha tespit edilmesiyle şu ana kadar toplam vaka sayısının 633’e yükseldiği bildirildi

Güney'de 17 yeni vaka daha

Güney Kıbrıs’ta bugün 17 yeni korona virüsü vakası daha saptandı, bir kişinin de hayatını kaybettiği açıklandı.

Rum haber kaynakları, son 24 saatte 804 test yapıldığını ve şu ana kadar toplam vaka sayısının 633’e, ölüm sayısının 11’e yükseldiğini duyurdu.

Rum Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, 17 vakadan 10’u, daha önceden pozitif çıkan vakaların temas ettiği kişilerin takibiyle; birI de, kamu ve özel sektörde çalışan personel için dün başlatılan tarama testleri kapsamında saptandı.

Açıklamada, 6 vakanın virüsü nereden kaptığının araştırıldığı ifade edildi.

Son 24 saat içerisinde hayatını kaybeden hasta saysı ise, ağır hastalık geçmişi bulunan 82 yaşındaki bir kadın olduğu açıklandı.

Bugüne kadar 17923 test sonucunda 633 pozitif vakanın tespit edildiği bildirilirken, bugüne kadar 65 hastanın ise iyileşerek taburcu olduğu beliritldi.

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