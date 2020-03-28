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Güney'de 17 yeni koronavirüs vakası daha

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Güney'de 17 yeni koronavirüs vakası daha

Güney Kıbrıs Sağlık bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 17 vaka tespit edildiği belirtilerek toplam doğrulanmış vaka sayısı 179'a ulaştığı açıklandı.

Öte yandan teyit edilmiş bir koronavirüs vakasıyla temas eden Larnaka hastanesinin personeli ve hastalarına yapılan testlerin tamamı; 180 örneğin de negatif olduğu açıklandı.

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı uzmanlarının yaptığı açıklamaya göre, bugüne kadar 5917 test yapıldığı ve bu testlerde 179 coronavirüs positif vakanın ortaya çıktığı bildirildi. Bugüne kadar 5 kişinin hayatını kaybederken 15 kişinin ise iyileşerek taburcu olduğu ifade edildi.

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