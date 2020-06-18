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Güney'de 150 milyon Euro tutarındaki destek paketi

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Rum bakanlar kurulu kararından sonra açıklanan 150 milyon Euro tutarındaki destek paketinin, 13 Haziran-12 Ekim arasını kapsadığını belirterek, dört plandan oluşan destek paketinde işsizlerin ve çalışanların da düşünüldüğü belirtildi

Güney'de 150 milyon Euro tutarındaki destek paketi

Rum hükümeti, Korona virüs salgını sebebiyle yaşanan ekonomik zorlukların önüne geçmek ve sıkıntıda olan sektörleri rahatlatmak amacıyla dün yeni bir önlem paketi açıkladı.

Alithia ve diğer gazeteler, Korona virüs salgını sebebiyle yaşanan ekonomik krizin önüne geçmek ve özellikle turizm gibi salgından en çok etkilenen sektörlere ve çalışan kesimlere destek olmak amacıyla yeni bir ekonomik paket açıklandığını yazdılar.

Gazete, Rum bakanlar kurulu kararından sonra açıklanan 150 milyon Euro tutarındaki destek paketinin, 13 Haziran-12 Ekim arasını kapsadığını belirterek, dört plandan oluşan destek paketinde işsizlerin ve çalışanların da düşünüldüğünü vurguladı.

Destek paketine başvuracak işletmelerin özellikle turizm alanında gelir kaybı olan işletmeler olacağı belirtilirken, kamu fonlarından bugüne kadar 190 bin vatandaş, 26 bin işletme ve 22 bin iş sahibinin desteklendiği belirtildi.

Gazete, ekonomik destek paketinden faydalanılabilmesinin şartlarından bazılarının, iş döngüsünün azalması, çalışanların işten çıkarılmaması ve işletmelerin pakette yer alan planlardan sadece birine başvurmuş olması olduğunu aktardı.

Habere göre, aralarında süpermarketler, benzin istasyonları, pastaneler, doktorlar gibi 35 sektör bu destek paketinden muaf tutuldu.

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