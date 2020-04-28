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Güney'de 15 yeni vaka

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Güney'de 15 yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta bugün yapılan testlerde vaka sayısının  son günlerdeki azalış yerine iki katına çıkması dikkat çekerken Rum Sağlık Bakanlığı yetkilileri bunun olumlu gidişi bozmadığını ifade ettiler.

Rum Sağlık Bakanlığı yetkilileri Güney Kıbrıs'ta bugün yapılan 2 bin 999 test sonucunda 15 Covid 19 vakası belirlendiğini açıkladı.

Rum kaynaklarına göre, bugün belirlenen yeni vakalarla birlikte toplam vaka sayıdı 837 oldu.

Belirlenen 15 yeni vakanın 6'sının daha temaslı vakalar sonucu takipte olunan 237 kişiye yapılan testler sonuıcnda ortaya çıkan vakalar olduğu, İçecek, gıda ve bakım evleri perakende ticaretinde çalışan kişilere yapılan 508 testte pozitif sonuç çıkmamasının olumnlu bir gelişme olduğu kaydedildi.

20 bin sağlık çalışanına yapılan testler kapsamında bugün yapılan son 727 test te ise 2 pozitif vakaya rastlandığı belirtildi.

Hastalıktan dolayı bugün herhangi bir can kaybı yaşanmadi.

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