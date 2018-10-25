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Güney'de 129 evsiz, 4'ü Kıbrıslı Türk

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Güney'de 129 evsiz, 4'ü Kıbrıslı Türk
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Rum tarafında 2017’de 129 evsiz tespit edildiği, bunlardan 20’sinin Kıbrıslı Rum, 4’ünün de Kıbrıslı Türk olduğu haber verildi.
Politis “Çoğu Yabancı Uyruklu” başlıklı haberinde Rum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeta Emilianidu’nun, Ekologlar milletvekilinin sokaklarda uyuyan evsizlerle ilgili sorusu üzerine yaptığı açıklamayı aktardı.
Habere göre evsizler konusunda herhangi planlı bir araştırma yapılmadığını ancak polis veya hastane gibi ilgili birimlerin ihbarı veya kişilerin şahsi başvurusu üzerine 2017’de saptadıkları evsiz sayısının 129 olduğunu açıklayan Emilianidu, evsizler arasında 20 Rum, 4 de Kıbrıslı Türk olduğunu söyledi. 
Zeta Emilianidu, araştırma yapılmadığı için 129 evsizden kaçının uzun süredir sokakta yaşadığı ve evsizlerin hangi bölgeleri tercih ettiklerine dair bilgileri de olmadığını anlattı.

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