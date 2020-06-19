Güney'de 121 mahkum koronovirüs nedeniyle afla salıverildi

Güney Kıbrıs, koronavirüs salgını sebebiyle mahkum affı oranında Türkiye’nin ardından ikinci sırayı aldı.

Alithia ve diğer gazeteler, Lozan Üniversitesi tarafından Avrupa Konseyi adına gerçekleştirilen bir araştırmanın, Avrupa Konseyi üyesi ülkelerde uygulanan koronavirüs önlemleri çerçevesinde getirilen mahkum affı oranında Türkiye’nin birinci, Güney Kıbrıs’ın ise ikinci sırada yer aldığını yazdı.

“SPACE II” isimli araştırmaya göre Türkiye, cezaevinde tutuklu bulunan mahkumların yüzde 35’ini af çerçevesinde salıverirken, Güney Kıbrıs ise yüzde 16 oranıyla ikinci sırada yer aldı.

Habere göre, Güney Kıbrıs’ta koronavirüs önlemleri çerçevesinde toplam 762 mahkumun 121’i afla salıverildi.