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Güney'de 120 kişinin testleri 2 aydır pozitif çıkıyor

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Güney'de 120 kişinin testleri 2 aydır pozitif çıkıyor

Güney Kıbrıs’ta, 120 kişinin kornavirüs testlerinin iki aydan beri pozitif çıkmasının düşündürücü olduğu belirtildi. 
Alithia gazetesi “Korona Testleri İki Aydır Pozitif” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs’ta 120 kişinin, iki aydan beri korona testlerinin pozitif çıkmasının, uzmanları düşündürdüğünü yazdı.
Gazete, bahse konu kişilerle ilgili bazı durumlarda, bazı hastaların, hastalık sürecini geçirdiğini- bazı kişiler semptom da gösterdi-tekrardan testlere tabi tutulduğunu ve negatif sonuç alındığını, ancak negatif olduklarının addedilmesinden önce yapılan testlerde ise pozitif çıktıklarını, bunun neticesinde de bu kişilerin iki aydır evde izole kalmaya devam ettiğini  yazdı.
Habere göre Dr.Petros Karoyannis, bunun devam edebileceğini, yurt dışında yapılan incelemelerde bu kişilerin virüsü yaymadıklarına dair bulguların ortaya çıktığını söyledi. 
Karoyannis açıklamasında ayrıca, hastanın viral yükünün çok küçük olmasına karşın PCR yönteminin hassas sınırında bulunması durumunda, bu tür vakaların çıkabileceğini de ifade etti. 
Karoyannis, bu hastaların vücudunda bulunanların virüsün kendisinin değil kalıntılarının olduğuna da dikkati çekti. 

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