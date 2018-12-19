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Güney'de 100 göçmen sokağa atıldı

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Güney'de 100 göçmen sokağa atıldı
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Rumlar, yabancılar ve siyasi göçmenlerden oluşan 100 civarında kişi, Lefkoşa Surlariçi’nde (Rum kesimi) 24 dairelik apartman kompleksinden sokağa atıldı.

Rum radyosu, “kış günü sokağa atılanlar arasında küçük çocuklar ve hamile kadınlar da bulunduğunu, mağdurlardan geceyi sokakta geçirmek zorunda kalanlar olduğunu” duyurdu.
Evsiz ve sokakta kalan kiracılar, daireleri boşaltmaları için 8 gün süre tanıyan ihbar aldıklarını ancak ev sahiplerinin dört gündür suyu ve elektriği kestiğini, eşyalarını sokağa attığından şikayetçi oldu. Kiracı olarak bütün yükümlülüklerini yerine getirdiklerini belge ve makbuzla ispat etmeye çalışan mağdurlar, ev sahiplerinin apartman kompleksini otele çevirmeyi planladığını söylüyor.
Haberde, Rum Sosyal Yardım Dairesi’nden bir ekibin, sokağa atılan kişilerin durumunu ve ihtiyaçlarını yerinde tespit etmeye çalıştığı belirtildi.

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