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Güney'de 100 binden fazla öğrenci ders başı yaptı

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Güney'de 100 binden fazla öğrenci ders başı yaptı
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Güney Kıbrıs’ta 2018–2019 eğitim ve öğretim yılının dün başladığı ve 100 binden fazla öğrencinin ders başı yaptığı belirtildi.

Güney Kıbrıs’ta orta eğitimde bu yıl 64’ü ortaokul, 38’i lise, 7’si altı sınıflı okul ve 5’i de ikinci öğretim olmak üzere toplam 114 okulun hizmet vereceğini yazan Haravgi gazetesi, ortaokullarda 22 bin 858, liselerde ise 17 bin 150 öğrencinin ders başı yaptığını belirtti.

Gazete, bu yıl 331 ilkokulda 51 bin 748 öğrencinin, 272 ana okulda da 11 bin 825 öğrencinin öğrenim göreceğini ekledi.

Fileleftheros ise haberinde, teknik okullardaki öğrenci sayısının 4 bin 500 olduğunu belirtti.

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