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Güney'de '10 yılda 10 milyon ağaç' dikimi için kollar sıvandı

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Güney'de '10 yılda 10 milyon ağaç' dikimi için kollar sıvandı
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 Güney Kıbrıs’ta atmosfere sera gazı salınışını azaltmak maksadıyla bazı “cesur önlemler” üzerinde çalışıldığı bildirildi. Yüzde 50’sini motorlu araç trafiğinin ürettiği azaltmaya yönelik önlemlerde birinin de otoyol kenarlarına 10 milyon ağaç dikilmesi olduğu kaydedildi.
Haberi “Yol Boylarına 10 Milyon Ağaç… 10 Yıl İçerisinde Ağaç Dikilmesine Dair Çalışılmakta Olan Plan” başlığıyla aktaran Politis’e göre, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın ilgili birim sorumlusu Mihalis Lambrinos, şu an üzerinde çalışılan plan kapsamında 5 “cesur önlem” yer aldığını söyledi.
Lambrinos, şehir içleri başta olmak üzere, otoyol kenarlarına yılda 1 milyon, 10 yıllık dönemde toplam 10 milyon ağaç dikmeyi planladıklarını kaydetti. Bunun için Orman Dairesi ile temas ettiklerini ve olumlu cevap aldıklarını anlatan Lambrinos, şu anda Güney’deki yolların toplam uzunluğunu hesaplamakta olduklarını da sözlerine ekledi. 

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