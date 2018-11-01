Güney'da barajlar SOS veriyor

Güney Kıbrıs’taki barajların, sahip oldukları minimum su miktarı ve bugüne kadar barajlara yönelik gözlemlenen sıfır su akışıyla, trajik bir görüntü verdikleri bildirildi.

Güney Kıbrıs’taki en önemli barajlardan biri olan Kuri barajındaki su seviyesinin alçaldığını ve barajın içerisinde bulunan kiliseye ait çan kulesinin büyük bir kısmının ortaya çıktığını kaydeden Fileleftheros gazetesi, uzun süren kuraklığın, barajlara yönelik su akışı olmamasına neden olduğunu kaydetti.

Gazeteye göre, Rum Su İşleri Dairesi Müdür Yardımcısı Nikolas Hristofidis açıklamasında, yeterli yağış olmaması durumunda uygulamaya konacak bir B planı ile alternatif planlardan söz etti.

Hristofidis, öte yandan son 10 yıla bakıldığında, geçtiğimiz Ekim ayının, yağmur açısından son 10 yılın en iyi 3’üncü ayı olduğunu sözlerine ekledi.