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Gümrük antreposunda 72 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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Gümrük antreposunda 72 kilo uyuşturucu ele geçirildi

 Rum Narkotik Şube Polislerinin, dün Limasol’da 72 kilo Hint keneviri türünde uyuşturucu ele geçirdiği ve 3 kişiyi tutukladığı belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, uyuşturucunun, Yunanistan’dan muhtemelen gemiyle Limasol Limanı’na geldiğini ve Limasol’daki gümrük antreposunda tespit edildiğini yazdı.

Habere göre polis, olayla ilgili 31, 36 ve 27 yaşındaki 3 kişiyi tutuklarken olayla ilgili olduğuna inandığı bir kişiyi daha arıyor.

Öte yandan Politis gazetesi uyuşturucunun 4 paket içerisinde Limasol Limanı aracılığıyla Yunanistan’dan geldiğini belirtti.

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