Gözler ExxonMobil'in sondajında

Amerikan Exxon Mobil şirketinin, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik bölgesi” içerisindeki 10’uncu parselde yapacağı sondajın, gerek Kıbrıs sorununu, gerekse Yunanistan-Türkiye ilişkilerini etkilemesinin beklendiği, ABD’nin sondajdan çıkacak sonuçlara göre hareket edeceği iddia edildi

Amerikan Exxon Mobil şirketinin, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik bölgesi” içerisindeki 10’uncu parselde yapacağı sondajın, gerek Kıbrıs sorununu, gerekse Yunanistan-Türkiye ilişkilerini etkilemesinin beklendiği ve bu sebepten ötürü, tüm gözlerin sondaj çalışmasına çevrildiği bildirildi.

Alithia gazetesi, diplomatlar ve siyasetçiler arasında, ABD’nin sondajdan çıkacak sonuçlara göre hareket ederek, Kıbrıs sorununun çözümü yönünde kararlılıkla adım atacağı ve Doğu Akdeniz’deki yer altı zenginliğinin, Batı’nın (Avrupa-ABD) menfaatine olacak çerçevede en iyi şekilde değerlendirilmesi için, Kıbrıs sorununun çözülmesinin önkoşul olduğu düşüncesinin hakim olduğunu yazdı.

10’uncu parselin siyasi açıdan teşvik edici sonuçlar doğurmaması durumunda, Kıbrıs sorunundaki inisiyatiflerin, mevcut prosedürlere bırakılacağını ve ABD’nin ayrıca ilgisinden yoksun kalacağını kaydeden gazete, Amerikalılar kadar Kıbrıs Türk tarafı ile BM’nin de bu sonuçları beklediğini belirtti.

Gazete, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için atadığı geçici danışman Jane Holle Lute’un temaslarındaki küçük ertelemenin de (Ocak ayına), bu sebepten kaynaklandığını öne sürdü.

Öte yandan Kathimerini gazetesi de, Rum Yönetimi’nin 3’üncü parseldeki hareketlerle ilgili, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ikinci sondaj gemisini satın aldıklarını açıklamasının ardından teyakkuza geçtiğini yazdı.

Gazete, Çavuşoğlu’nun açıklamalarının Rum Yönetimi’ni düşündürdüğünü ve öncelikli hedefin, sözde “MEB”in ve Türkiye’nin hak iddia ettiği parsellerin korunması olduğunu kaydetti.