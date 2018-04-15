Sözde Maraş Belediye Başkanı Aleksis Galanos, adada çözümü ilk isteyenin, göçmenler olduğunu çünkü göçmenlerin, zamanın aleyhe işlediğinin bilincinde olduğunu söyledi

Sözde “Maraş Belediye Başkanı” Aleksis Galanos ve Mağusa bölgesi köyleri için Güney’deki seçimlerde belirlenmiş “muhtarlar”, 16 Nisan’daki liderler yemeği öncesinde önceki gün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüştü.

Alithia Gazetesi; “Göçmen Camiası Çözüm Bekliyor” başlığıyla aktardığı haberinde Galanos’un görüşme sonrasında yaptığı açıklamayı aktardı.

Habere göre bu görüşme, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile yemekten sonra gerçekleşse daha iyi olacağını söyleyen Galanos, “Kıbrıs sorununun çözümü için müzakerelerin yeniden başlamasına dair bir ortak zemin bulunmasını dilerim” dedi.

Galanos, adil ve sürdürülebilir bir çözümü ilk isteyenin, “göçmenler olduğunu çünkü göçmenlerin, zamanın aleyhe işlediğinin bilincinde olduğunu” söyledi “Ancak bu, kabul edilemez tavizler verilmesi gerektiği anlamına gelmiyor” ifadesini kullandı.

“MARAŞ BASİT BİR GYÖ DEĞİL ÖNCELİKTİR”

Anastasiadis ile görüşmelerinde Maraş konusuna vurgu yapıldığını söyleyen Galanos, Maraş’ın basit bir Güven Yaratıcı Önlem (GYÖ) olamayacağını çünkü 550 ve 789 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararları tahtında öncelikli olduğunu savundu.

Galanos, önceki Rum yönetimi hükümetlerinin ve Anastasiadis’in müzakere masasına koyduğu Maraş’ın BM sorumluluğunda “yeniden iskânı”, Gazimağusa Limanı’nın “AB’nin yönlendirmesi ve şartları altında açılması” ve Mağusa-Surlariçi’nin kalkındırılması önerisini hatırlattı. Bu önerilerin Kıbrıs Türk tarafınca kabul edilmemekle birlikte müzakere masasına yeniden konulabilecek, AB ve diğer müdahillerden destek görebilecek mantıklı bir öneri olduğunu savundu.

Avrupa Parlamentosu Dilekçeler Komitesi’nin Maraş’la ilgili raporunu yenilemek üzere 7-8 Mayıs’ta Ada’ya geleceğini de söyleyen Galanos, komite başkan ve üyelerinin Maraş’ı ziyaret edeceğini, Kapalı Maraş’a da girmeye çalışacağını ancak izin verileceğine dair fazla ümit bulunmadığını öne sürdü.

