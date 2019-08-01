 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Babutsalar tükeniyor
Babutsalar tükeniyor
54 0
Altan'ın yıldızı parlıyor
Altan'ın yıldızı parlıyor
293 0
 
Hayat Pahalılığı kesintisine yargı freni
Hayat Pahalılığı kesintisine yargı freni
50 0
Pro’da Akbil, Semi-Pro’da Özteknik zafere sürdü
Pro’da Akbil, Semi-Pro’da Özteknik zafere sürdü
38 0
Pedallar bu kez Mağusa içinde döndü
Pedallar bu kez Mağusa içinde döndü
38 0
72 0
Her başarılı futbolcunun arkasında fizyoterapist vardır
Her başarılı futbolcunun arkasında fizyoterapist vardır
41 0
banner82

Geri ödenmeyen krediler konusunda Rum bankalarına uyarı

banner27

Avrupa Merkez Bankası (AMB) ve S&P derecelendirme kuruluşu, geri ödenmeyen krediler konusunda Rum bankalarına uyarıda bulunduğu bildirildi

Geri ödenmeyen krediler konusunda Rum bankalarına uyarı
banner267

Avrupa Merkez Bankası (AMB) ve S&P derecelendirme kuruluşu, Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren bankalara ilişkin değerlendirmelerinde çeşitli uyarılarda bulundu.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, AMB’den dün yapılan açıklamada, geri ödenmeyen krediler konusunda Rum bankalarına uyarıda bulunduğunu yazdılar.

Habere göre AMB, Rum bankacılık sisteminin geri ödenmeyen krediler konusunda ağır bir yük altında olduğu ve Rum meclisinde görüşülmekte olan, ipotekli malların ucuza satışıyla ilgili yasa tasarısının bankacılık ve ekonomide sıkıntılar yaratabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Gazete benzer bir uyarının S&P derecelendirme kuruluşundan da geldiğini, kuruluşun, yasa tasarısının kabulü durumunda Rum bankacılık sisteminin zarar görebileceği konusunda uyardığını vurguladı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.