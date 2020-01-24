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Genç-çocuk gebeliğinde kaygı verici artış

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Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu’nun son 4 yılda kayıtlara geçen 19 yaş altı genç/çocuk gebeliği sayısının 342 olduğunu gösteren veriler açıkladı

Genç-çocuk gebeliğinde kaygı verici artış

 Güney’de 19 yaş altı gençlerde gebeliğin yıldan yıla kaygı verici bir artış gösterdiği haber verildi.
Alithia “Gençlerde Gebelik Artıyor… Aralarında Birçok Küçük Çocuk da Var” başlıklı haberinde Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu’nun son 4 yılda kayıtlara geçen 19 yaş altı genç/çocuk gebeliği sayısının 342 olduğunu gösteren veriler açıkladığını bildirdi.
Habere göre Dayanışma Hareketi milletvekili Yorgos Papadopulu’nun sorusu üzerine açıklanan Rum Sağlık Bakanlığı verileri 2014’te 70, 2015’te 73, 2016’da 96 ve 2017’de 103 (toplam 342) genç/çocuk gebe olduğunu gösteriyor. Bakan Yoannu Eurostat verileri ile kıyaslandığında bu rakamlar ile Güney Kıbrıs’ın Avrupa ortalamasının altında kaldığını söyledi. 
Haberde, bu kategorideki gebeler arasında reşit olmayan çocuklar da bulunduğuna işaret edilmesine rağmen yaşlarına dair detaya yer verilmedi. 

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