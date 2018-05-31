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Geçitkale'de 1974’ten sonra ilk ayin cumartesi yapılacak

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Geçitkale'de 1974’ten sonra ilk ayin cumartesi yapılacak
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Geçitkale (Lefkoniko) köyünde bulunan ve restorasyonu tamamlanan “Arhangelos Mihail” kilisesinde 1974’ten sonra ilk ayin cumartesi yapılıyor.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Geçitkale’deki “Arhangelos Mihail” kilisesi ile Gazimağusa’da, Salamis bölgesinde bulunan “St. Barnabas” kilisesinde ayinler düzenleneceğini yazdılar.

Habere göre, Geçitkale’deki ayin 2 Haziran Cumartesi sabahı 07.30-10.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

“St. Barnanas” kilisesinde ise biri 10 Haziran Pazar akşamüzeri, diğer ise 11 Haziran Pazartesi sabahı olmak üzere iki ayin yapılacak.

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