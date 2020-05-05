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Geçiş kapılarında her iki taraf 'derin sessizlikte'

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Geçiş kapılarında her iki taraf 'derin sessizlikte'

Geçiş kapılarının açılması konusunda gerek Rum Hükümeti’nin, gerekse KKTC’nin “derin sessizliğini” sürdürdüğü bildirildi.
Politis gazetesi, Rum Başkanlığı’nın geçiş kapılarıyla ilgili şu ana kadar hiçbir görüş beyanında bulunmadığını kaydederken, kapıların yeniden açılması konusunun basit bir prosedür olmadığını; çünkü koronavirüs salgınıyla ilgili verilerin henüz belli bir düzene oturmadığını ve Rum Hükümeti’nin elindeki ölçümlerin, Rumların büyük bir çoğunluğunun koronavirüs nedeniyle kapıların kapalı kalmaya devam etmesini istediğini gösterdiğini yazdı.
Gazete, ekonomik duruma bakıldığında ise, önümüzdeki dönemde tam açılma olmasa bile, bazı hareketlenmeler olabileceğini ve en azından tedbirlerde bazı hafifletmeler yapılabileceğini kaydetti.

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